Reghecampf s-a intors in tara si si-a invitat fostii elevi la gratar: "Cred ca Dica va fi un antrenor mare!"

Reghecampf a batut palma cu arabii si s-a intors sa petreaca cu stelistii. Invitatii au fost asteptati cu un porc la protap!

Nita, Filip si fostul stelist - Bourceanu au fost invitatii sotiei lui Reghecampf la petrecerea unei clinici de infrumusetare! Reghecampf a venit impreuna cu Bebeto. Bourceanu s-a intors fericit din Rusia, unde a scapat in ultimul moment de retrogradare!



"Speram ca anul viitor sa nu mai trecem prin aceleasi emotii. Mai am contract un an de zile!" spune Bourceanu.

Noul antrenor al stelistilor, Dica n-a fost invitat la petrecerea cu vinuri alese si porci la protap!

"Dica este un antrenor tanar care va deveni mare" crede Ana-Maria Prodan.

"Un antrenor care a inceput de jos si vrea sa faca performanta, mie imi pare rau ca Mirel Radoi n a stat mai mult, cred ca Radoi va ajunge un mare antrenor" spune Dan Petrescu.