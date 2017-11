INCREDIBIL | Benfica someaza un club din Romania sa-si schimbe numele! Portughezii au facut deja primii pasi

Benfica obliga un club din Romania sa-si schimbe numele.

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie, Romania - Olanda pe 14 noiembrie Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Benfica a luat legatura cu o casa de avocatura din Bucuresti si someaza o micuta formatie din Salaj sa-si schimbe numele, informeaza Sportul Salajean. Echipa care i-a deranjat pe portughezi este Benfica Ileanda, formatie infiintata in 2008 si care activeaza in liga a patra din Salaj.

Echipa este formata din tineri care au fost la munca in Portugalia si au devenit sustinatori ai celor de la Benfica. Potrivit sursei citate, unul dintre sponsorii echipei era un cetatean portughez care isi deschisese o mica afacere in Romania.

"Nu credeam vreodata ca vom deranja marele Benfica si ca vom fi contactati de reprezentantii clubului din Portugalia! Am tot facut cercetari in ce priveste casa de avocatura din capitala, cu atat mai mult cu cat denumirea ei este una mai interesanta. Ne-am dat seama insa ca e vorba despre o treaba serioasa. Am fost si pe la AJF, iar dansii rad de aceasta situatie. In tara asta mai sunt multe echipe care poarta nume celebre, unele chiar in Salaj, cum ar fi Real, Juventus, Atletico sau Inter. Deocamdata pe noi ne-au gasit, dar pe viitor probabil toti vor avea astfel de probleme", a declarat pentru Sportul Salajean primarul Cornel Lar, cel care este şi conducătorul grupării din Ileanda.

Portughezii au descoperit o "Benfica" in Salaj, dar au ratat o alta echipa cu aceeasi titulatura din Bucuresti. CSA Steaua a invins cu 28-0 pe Benfica Bucuresti in Cupa Romaniei.

Benfica s-a infiintat in 1904 si este cea mai titrata echipa din Portugalia, cu 36 de campionate castigate. Benfica a mai castigat 29 de Cupe ale Portugaliei si a triumfat de doua ori in Cupa Campionilor Europeni, in 1961 si 1962.