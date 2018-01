CSA Steaua a transferat un jucator din Liga I! A treia mutare facuta de Lacatus, dupa ce a adus un african si un italian

CSA Steaua se intareste in vederea promovarii in Liga a III-a. Echipa ros-albastra se va lupta pentru indeplinirea obiectivului cu Rapidul lui Pancu, Niculae si Maftei.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Steaua Armatei l-a transferat pe mijlocasul Florin Rasdan, in varsta de 22 de ani, care s-a despartit recent de Concordia Chiajna.

Rasdan este al treilea transfer al iernii, dupa Abdu Kasse Camara (22 de ani) si Federico Carone (19 ani).

"Mi-am reziliat contractul cu Chiajna pentru ca si-au batut joc de mine. Acolo nu poti sa joci decat daca ai pile. Evoluam aproape meci de meci pe vremea domnului Alexa, apoi fara nicio explicatie am fost tras pe dreapta.

Domnul Miriuta m-a folosit intr-o singura partida, dar nu-i reprosez nimic. Domnul Ion Moldovan m-a tratat, insa, foarte urat. Ma antrenam cu echipa, dar cand se imparteau maieurile pentru miuta sau pentru alte jocuri tactice, eu ramaneam mereu pe margine cu promisiunea ca o sa intru, ceea ce nu se mai intampla. Eram trimis sa joc la echipa a 2-a.

De aceea, dupa cateva luni am decis sa imi reziliez contractul. Dintre conducatorii de la Chiajna, vreau sa-i multumesc doar domnului primar.

Nu consider ca venirea la Steaua, in liga a patra, e un pas inapoi, ci doi inainte, pentru ca aici e un proiect foarte ambitios.

Oricum, eu am facut junioratul in Ghencea si sunt foarte fericit ca am revenit la echipa alaturi de fostul meu coleg Andrei Predescu", a spus Rasdan, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.