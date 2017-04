Nebunie totala la Istanbul! Lyon a eliminat-o pe Besiktas dupa 16 penalty-uri in fata a 40.000 de turci! VIDEO

Vezi rezumatul partidei care a dus-o pe Lyon in semifinalele Europa League.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Olympique Lyon s-a calificat in semifinalele Ligii Europa dupa ce s-a impus cu scorul de 7-6 la loviturile de departajare in mansa secunda cu Besiktas, disputata in deplasare. La finalul prelungirilor, scorul era 2-1 pentru Besiktas. In tur, Lyon s-a impus cu 2-1.

"Am trait totul in aceasta seara. Am facut ceea ce trebuia. Am avut un joc bun. Am meritat calificarea. Este un rezultat mare si arata spiritul acestei echipe. Felicit toti jucatorii, staful, pe cei care muncesc la club zi de zi, pe presedinte si pe fanii nostri care nu au fost aici. Avem ambitia de a merge pana la capat. Mai avemde depasit o penultima faza", a spus dupa partida antrenorul francezilor, Bruno Genesio.

De cealalta parte, Senol Gunes considera ca Besiktas nu a fost umilita, ci a reprezentat bine Turcia. "Suntem tristi ca nu ne-am calificat in faza urmatoare. Ne doream sa trecem de sferturi. Desi am invins cu 2-1, apoi am pierdut la loviturile de departajare. In fotbal se poate intampla orice. Am incredere in talentul si caracterul jucatorilor mei. Au facut tot ce au putut. Nu consider ca am fost umiliti in cupele europene. Am reprezentat bine Turcia. Am intalnit o echipa buna. Avem capul sus, dar suntem suparati. Acum ne vom concentra doar pe campionat", a afirmat Gunes.