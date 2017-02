LUPTA MILENIULUI! "McGregor se va bate cu Mayweather!" Meciul pe care o lumea intreaga vrea sa-l vada

Presa din Irlanda, tara de origine a lui McGregor, anunta ca cele 2 tabere au ajuns la un acord pentru ca meciul sa aiba loc.

Conor McGregor si Floyd Mayweather au ajuns la o intelegere de zeci de milioane de dolari pentru a se lupta in ring, anunta The Irish Sun. Dupa luni de negocieri, reprezentantii celor doi luptatori au finalizat contractul care urmeaza sa fie semnat de cei doi luptatori.

McGregor a plecat saptamana aceasta in SUA pentru a lua parte la un clip de sprijin impotriva intimidarilor la care sunt supusi copiii - McGregor este nevoit sa ia parte la acest club dupa acordul cu Comisia din Nevada ce l-a pedepsit pentru ca a aruncat o sticla cu apa in Nate Diaz. Insa aceasta excursie in SUA ii ofera oportunitatea pentru a finaliza contractul cu Mayweather la Las Vegas.

Conform unei surse din cadrul Straight Blast Gym acolo unde se antreneaza McGregor, "lupta poate fi anuntata oficial in mai putin de 2 saptamani". McGregor nu a facut un secret din dorinta de a se lupta cu Mayweather, cel care are 49 de victorii in 49 de meciuri, promitand sa devina primul om care il face KO.

Cand va avea loc meciul? Momentan nu este clar insa presedintele UFC, Dana White, a declarat ca este imposibil in acest moment din cauza contractului pe care il are McGregor cu compania: "Daca asta vrea Conor, sa se lupte cu Mayweather, mai are 4 lupte ramase. Mai are 4 meciuri in UFC. Sa lupte in acestea si apoi sa mearga sa faca ce isi doreste" a spus Dana White. Cum McGregor a luptat de cate 3 ori in ringul UFC in 2016, respectiv 2015, meciul cu Mayweather ar putea avea loc in 2018 daca Dana White nu accepta ca McGregor sa intre in ring cat timp este sub contract cu UFC.