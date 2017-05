A aflat de pe internet ca a fost dat afara de la club! Cum a reactionat jucatorul cand a vazut anuntul

Hull City a rezistat un singur sezon in Premier League, retrogradand la finalul stagiunii. Antrenorul Marco Silva a anuntat ca pleaca de la echipa, urmand sa o preia pe FC Porto, iar cei de la Hull se gandesc deja la Championship.

Cei de la Hull au anuntat intr-un comunicat oficial ca renunta la 5 jucatori. Cel mai important nume este Alex Bruce, fiul fostului antrenor al echipei, Steve Bruce. Acestuia ii expira contractul cu Hull in vara.

Surprinzator insa, Alex Bruce a aflat de pe Twitter ca va o va parasi pe Hull! El a raspuns la postarea clubului cu mesajul: "Va multumesc ca m-ati anuntat! Toate bune!"

