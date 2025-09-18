Naţionala Serbiei a învins, joi, reprezentativa Braziliei, scor 3-0, în ultimul meci din grupa H a Campionatului Mondial şi s-a calificat în optimi de pe primul loc. Brazilia a câştigat medalia de bronz la ultima ediţie a CM. Nici campioana olimpică Franţa nu a ajuns în optimi.

Serbia a încheiat grupa H pe primul loc, după 0-3 cu Cehia, 3-0 cu China şi 3-0 cu Brazilia, urmând a întâlni în optimi Iran, în 23 septembrie. Brazilia a fost pe locul 3 şi a ratat faza următoare.

De faza grupelor nu a trecut nici campioana olimpică Franţa, locul 3 în grupa C, după Argentina şi Finlanda. O altă ”victimă” a grupelor a fost Japonia (locul 5 mondial), care a încheiat pe locul 3 în grupa G.

Între 20-23 septembrie se joacă meciurile din optimile de finală, după programul: Tunisia – Cehia, Serbia – Iran, SUA – Slovenia, Bulgaria – Portugalia, Polonia – Canada, Turcia – Ţările de Jos, Argentina – Italia, Belgia – Finlanda.

Sferturile vor avea loc în 24-25 septembrie, semifinalele în 27 septembrie, iar finala pentru trofeul mondial în 28 septembrie.

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

