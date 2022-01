„Un escroc!” Scandal de proporții între Marica și Ilie Năstase. Fostul lider ATP, plângere penală împotriva fostului fotbalist

Fostul mare jucător de tenis a făcut plângere împotriva fostului atacant al naționalei, după ce Marica l-a scos pe Năstase din propria fundație - mai multe detalii AICI!

Miza conflictului dintre cei doi ar fi terenurile extrem de valoroase ale Bazei Voința, care se află în patrimoniul fundației ce îi poartă numele lui Ilie Năstase.

„E prima oară de când a izbucnit acest scandal în care eu am actele oficiale, ce a depus Ciprian cu tatăl și unchiul la judecătorie. La prima instanță s-a anulat, ei au cerut să fie membri fondatori ai acestei fundații și nu există. În fundația mea, membrii fondatori ies din fundație numai când mor. El ce a făcut? După ce a fost refuzat, a făcut o ședință, eu nu am fost prezent, că el menționează că eu am fost prezent și ceilalți doi membri fondatori ai mei, dintre care unul e în America și el a spus că noi am fost acolo și am decis ca el să nu mai fie membru fondator, ci doar simplu membru. El ce a făcut? A luat ce i-a dat răspuns judecătoarea și a folosit aceleași acte din 6 iulie.

Și au fost depuse pe 9 septembrie actele pentru a doua oara. Și doamna judecător Pătrașcu Laura Vasilica i-a acceptat și acolo în cererea lui e un scris al datei care e șters cu fake paste și a trecut cu pixul data. E un fals. Și al doilea fals e că eu la cererea de retragere din fundație, eu nu am semnat așa ceva. Deci el a făcut niște cereri de adeziune ale lui, tatălui și unchiului, uitați cum sunt scrise”, a explicat Ilie Năstase, pentru ProSport.

Ilie Năstase: „Băiatul e un escroc!”

„Acum am făcut plângere penală, făcută și înregistrată către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, domului procuror general și aici spunem exact ce s-a întâmplat, cum am fost păcalit, cum mi s-a furat fundația. Omul ăsta nu e un om, l-am băgat aici cu un contract la terenul de fotbal și am ajuns să-mi fure fundația și tot terenul. Cum e posibil? Cu acte false. Asistență și reprezentare neloială, fals în înscrisuri oficiale, înșelăciune, uz de fals. Ăsta e dosărelul nostru și trebuie să răspundă tovarășul Marica.

A început ușor-ușor și s-a băgat pe lângă mine, a ajuns să-mi fie și naș, sunt și nași falși, băiatul e un hoțoman, un escroc, care m-a escrocat pe mine și probabil o să facă și cu alții cu alte contracte. Nu îi e teamă, dar dacă nu se întâmplă nimic, eu vin aici cu buldozerul și intru și dărâm tot!”, a mai spus Ilie Năstase.