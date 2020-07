Zici ca sunt VALURILE DUNARII! "PROFESOARA" de fitness care poate sa faca ce vrea cu FORMELE sale. Merita titlul de Miss Bumbum!

Neiva Mara e o "printesa" a Instagramului care face senzatie cu postarile sale provocatoare, folosindu-se in special de partea din spate a corpului.

In varsta de 34 de ani, iberica are peste 8 milioane de admiratori si putem vedea mai jos care e motivul. "Your teacher" (Profesoara ta) e felul in care s-a autointitulat in spatiul online, pornind de la faptul ca in trecut oferea amatorilor sfaturi si indicatii despre exercitiile de fitness.

Mai tarziu, castigand tot mai multi adepti pe Instagram, Neiva Mara s-a concentrat pe meseria de "influencer", folosindu-se de calitatile fizice care o aseamana cu celebrele Miss Bumbum, braziliencele sexy care isi pun cel mai bine in valoare posteriorul.

De altfel, ultimul material video facut de Neiva e unul care s-a viralizat imediat, cu 1 milion de vizualizari in numai 24 de ore, majoritatea comentatorilor declarandu-se socati de talentul Neivei de a-si misca fesele pe marginea unei piscine. Interesant e si felul in care Neiva Mara a pornit in aceasta industrie. Astfel, in primele sale aparitii, ea nu voia sa-si arate deloc fata, postand doar imagini cu corpul sau. Ulterior, si-a dat seama ca nu poate progresa si ca lumea trebuie s-o identifice.