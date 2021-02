Wow! N-ai cum sa nu te indragostesti de ele. Pictorial de exceptie cu cele mai sexy surori din lume

Ziua Indragostitilor le-a oferit surorilor din clanul Kardashian un nou prilej de a straluci in lumina reflectoarelor.

Sexy si provocatoare in costume de baie de culoarea rosie, culoarea iubirii. Asa au aparut Kim Kardashian, Kylie Jenner si Kendall Jenner intr-un pictorial demential dedicat pentru Valentine's Day. Desi are 40 de ani, Kim a fost in centrul atentiei, dovedind ca arata la fel de bine ca mai tinerele sale surori vitrege, Kylie (23 de ani) si Kendall (25 de ani).

Fotografiile au avut un impact urias in randul sutelor de milioane de admiratori ale celor trei femei pe retelele de socializare. Astfel, doar pe contul de Instagram detinut de Kim Kardashian, imaginile au atras 6 milioane de aprecieri in decurs de numai 24 de ore.