VIDEO Mergea pe CONTRASENS pe autostrada si apoi a dat cu SPATELE! Cum a fost imobilizat NEBUNUL. S-au tras si FOCURI de arma

Un incident rar intalnit s-a petrecut pe o autostrada di Italia, cu un sofer care conducea pe sensul de mers gresit.

Un barbat de 34 de ani cu cetatenie americana le-a dat mari emotii celor care circulau regulamentar pe soseaua de mare viteza dintre Florenta si Bologna. Evenimentul s-a produs in jurul pranzului, politia italiana fiind avertizata ca un automobil circula pe contrasens.

Ajunsi la fata locului, oamenii legii au reusit sa blocheze drumul aventurierului, moment in care acesta a inceput sa foloseasca marsarierul. N-a mers insa foarte mult cu spatele pentru ca masina politiei s-a apropiat si s-a izbit de vehiculul soferului indisciplinat. Mai mult, pentru a fi siguri ca masina e imobilizata, carabinierii italieni au tras mai multe focuri de arma in cauciucuri. Dupa ce l-au retinut pe sofer, politistii au avut surpriza sa gasesca in interiorul masinii un topor, o coasa si un cutit. Din fericire, nimeni n-a fost ranit in urma incidentului.

