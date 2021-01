O soferita romanca de TIR in varsta de 22 de ani, amendata cu 34 000 de euro pe autostrada! Ce a putut sa faca

Au terminat 2020 cu buzunarele goale!

O soferita romanca de 22 de ani si colegul sau de echipaj, un roman in varsta de 32 de ani, impreuna cu angajatorul lor au fost amendati cu 255 000 de coroane daneze, echivalentul a peste 34 000 de euro, anunta site-ul soferidinromania.ro.



Amenda a fost platita in ziua urmatoare acordarii ei, a confirmat politia daneza.

Camionul romanesc supus controlului de saptamana trecuta a fost gasit cu nereguli. Politia a descoperit ca nu are taxa de drum platita si ca au fost incalcate in mai multe randuri regulile in privinta numarului maxim de ore de condus si de obligativitatea pentru odihna. Ambii soferi au condus de mai multe ori fara cardul de sofer. Ambii romani si-au recunoscut greseala. Pe langa amenzi, cei doi s-au ales si cu o interdictie a conducerii TIR-ului timp de 6 luni pe teritoriul Danemarcei.

"Amenda cumulata de 34 000 de euro arata ca autoritatile iau in serios aceste probleme. Nu vom permite ca siguranta drumurilor daneze sa fie compromisa de soferi si de companii de transport care incalca regulile. Aceste campioane prezinta un risc ridicat daca soferul nu are odihna necesara, motiv pentru care continuam sa ne mentinem aplicarea stricta a sanctiunilor", a spus Henrik Fobian, reprezentant al politiei, citat de tv2east.dk.

Cei doi soferi romani au mai avut probleme din aceleasi motive si in urma cu numai cateva luni, intr-o alta tara europeana. Atunci au avut de platit 'doar' 7000 de euro.