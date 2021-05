Una dintre fotografiile care a facut inconjurul planetei s-a vandut cu 400 000 de euro! Care este povestea pozei 

'Disaster Girl' a devenit rapid o fotografie virala!

Poza facuta in 2005 s-a transformat in cel mai popular meme din lume, folosit de oamenii de pe intreaga planeta. Fotografia a fost vanduta chiar de protagonista, Zoe Roth, pentru 400 000 de euro, in format NFT, un jeton infungibil.

NFT este un jeton criptografic, folosit pentru a determina proprietatea digitala a unui obiect. Mai este folosit si pentru a garanta autenticitatea operelor.

Familia Roth a ramas si cu drepturile de autor ale fotografiei, ceea ce le garanteaza ca primesc 10% din tranzactiile facute.

"Persoanele care sunt in meme-uri si devin virale sunt un lucru, insa modul in care internetul s-a 'apucat' de poza mea si a mentinut-o virala, i-a mentinut relevanta, e o nebunie pentru mine. Sunt multumita pentru toata experienta", a spus Zoe Roth conform Marca.

In 2005, Zoe si tatal sau, Dave, au fost martori la un incendiu din cartierul lor Mebane, din Carolina de Nord. Barbatul a vrut sa imortalizeze momentul si astfel a iesit imaginea care a devenit populara pe retelele de socializare.