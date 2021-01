Super-starul mondial care si-a parasit LOGODNICA, iar RAZBUNAREA a venit cu varf si indesat. E greu de imaginat ce-a putut sa-i faca femeia 

Lamar Odom, unul dintre cei mai valorosi baschetbalisti din istorie, se confrunta cu mari probleme din partea fostei iubite.

Americanul de 41 de ani a fost de doua ori campion in NBA, dar s-a remarcat si in afara terenului, viata sa privata putand fi oricand subiectul unui film de succes. Pe plan sentimental, Lamar a avut o casnicie esuata cu Khloe Kardashian, iar acum e din nou singur, dupa ce la finalul anului 2020 a parasit-o pe femeia cu care se logodise, Sabrina Parr.

Despartirea nu e insa una obisnuita, Lamar si Sabrina avand in continuare ceva de impartit, spalandu-si rufele in public. Astfel, au surprins ultimele declaratii facute de fostul sportiv in presa americana, prin care o acuza pe Sabrina de faptul ca s-ar fi razbunat pe el intr-un mod cu totul neasteptat.

"Totul s-a terminat intre noi. Vreau doar sa-mi dai inapoi pasaportul si parolele. Eu am fost dispus la o despartire linistita, dar vad ca tu vrei spectacol", i-a transmis Lamar Odom fostei sale partenere, referindu-se la faptul ca nu-si mai poate folosi conturile de pe retelele de socializare Instagram si Twitter din cauza parolelor schimbate de Sabrina.