SOCANT! Ce a patit un turist care si-a facut nevoile in mijlocul ruinelor din Machu Picchu

Pedapsa pentru astfel de incidente este extrem de dura.

Cinci turisti au fost arestat de politia din Peru dupa ce au produs pagube ruinelor din Machu Picchu. Acestia sunt din Franta, Chile, Brazilia si Argentina, si vor fi deportati de urgenta in tarile lor. Unul dintre ei a fost surprins cand a desprins o bucata de piatra dintr-un perete, lucru considerat ilegal.

Un al saselea turist va fi retinut si trimis in judecata, dupa ce si-a facut nevoile (ambele) in mijlocul ruinelor! Acesta risca o pedeapsa drastica, legea din Peru mentionand un minim de 4 ani de inchisoare pentru astfel de gesturi.

Nu este prima data cand celebrele ruine sunt afectate de turisti. In 2000, in timpul unei reclame la bere, o macara uriasa a cazut pe un zid, daramand o parte din el. De asemenea, in 2017 doi infractori au ajuns dupa gratii dupa ce au desenat cu sprayuri un zid din cadrul ruinei.

Ruinele din Machu Picchu dateaza din secolul al 15-lea, fiind descoperite in 1911. Acestea sunt situate la o altitudine de 2430 de metri si au apartinut imperiului Inca.