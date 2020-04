Situatie teribila in Suceava, unde coronavirusul a lovit crunt! Primarul, anunt de ultima ora: "Suna oamenii si spun ca nu au ce manca!"

Dintre cele 4 761 de cazuri COVID-19 confirmate la nivel national, 1 430 sunt in judetul Suceava.

Situatia in oras n-a fost nici acum stabilizata, in ciuda carantinarii totale impuse de autoritati si a faptului ca de la izbucnirea crizei au trecut peste doua saptamani.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, spune ca primeste tot mai multe telefoane de la persoane in varsta sau considerate in categoria maxima de risc in cazul infectarii. Oamenii se plang ca au ramas fara alimente. Pentru a-i sprijini, Primaria a pregatit 500 de pachete pe care le va distribui persoanelor vulnerabile.

"Saptamana viitoare vom distribui 500 de pachete cu produse alimentare persoanelor care au solificat acest lucru. Nu ascund faptul ca ma contacteaza persoane care imi spun ca nu au ce manca, nu mai au produse alimentare", a spus Lungu in aceasta dimineata.

In Suceava a fost creata o linie directa pe care oamenii o pot apela pentru a solicita ajutorul autoritatilor.

"E o perioada dificila si trebuie sa fim uniti, sa dam dovada de solidaritate. Toti cei care au nevoie vor primi pachete in perioada sarbatorilor pascale", a spus Lungu.