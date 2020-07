Se pozeaza in cele mai CRIMINALE IPOSTAZE dar tatal sau nu stie nimic! Dezvaluirile lui Miss BumBum care i-au pus pe fani pe jar 

Suzy Cortez (30 ani) a castigat titlul de Miss BumBum de doua ori, iar acum face senzatie pe site-urile pentru adulti.

Castigatoarea a doua titluri de Miss BumBum, Suzy Cortez a dezvaluit cat castiga din pozele extrem de sexy pe care le incarca pe un site pentru adulti. Fata a marturisit ca incaseza 150 000 de lire pe luna, doar din site-ul respectiv.

Cu 2.3 milioane de urmaritori pe Instagram, Suzy se posteaza in pozitii extrem de seductoare, iar fanii reactioneaza pe masura.

Intr-un interviu pentru ziarul brazilian Meia Hora, Suzy a marturisit ca tatal sau nu stie ca pozeaza dezbracata, pentru ca este pastor.

"In Brazilia exista multe prejudicii. In plus, tatal meu este pastor si nu stie ca pozez dezbrcata, am blocat accesul persoanelor din Brazilia pe contul meu. Urmaritorii mei sunt din Europa, Asia si Statele Unite", a declarat Suzy.

Modelul a dezvaluit si ce le face barbatilor care sunt prea tupeisti si cer prea multe! Fata alege sa ii blocheze pe cei care depasesc limitele.