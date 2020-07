Se ingroasa GLUMA intre Zlatan si Diletta! Sexy-jurnalista s-a relaxat la o CAFEA, dar "Ibra" a fost si el acolo

Zlatan Ibrahimovic si Diletta Leotta continua sa relationeze pe retelele de socializare si nu numai.

Unul dintre cei mai valorosi atacanti din istoria fotbalului si cea mai sexy jurnalista din lume fac spectacol pe Instagram. Astfel, episodul in care "Ibra" a comentat o postare a Dilettei Leotta a fost urmat de un altul, in care cei doi apar impreuna in acelasi cadru.

"Diletta, ce faci acolo pe acoperis. Nu te relaxa!", i-a scris suedezul italiencei in urma cu doua zile, starnind o adevarata "furtuna" pe contul reporteritei care se ocupa la postul DAZN de meciurile din Serie A. Raspunsul Dilettei a venit printr-un "story" urcat tot pe Instagram, in care a precizat: "Beau o cafea si ma intorc sa ma antrez, promit".

Ei bine, in materialul video care incepe cu Diletta savurandu-si cafeaua si-a facut aparitia nimeni altul decat acelasi Ibrahimovic. Trecand prin spatele jurnalistei, Zlatan a schitat un zambet sarcastic, in stilul caracteristic, dupa care si-a vazut de drum.