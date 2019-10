S-au tinut de cuvant! :)) Maradona si Platini sustinand campanii contra drogurilor si coruptiei

O imagine incredibila cu Maradona si Platini a fost publicata pe Twitter. Ironia sortii face ca pe tricoul lui Maradona sa scrie "NU DROGURILOR", iar pe cel al lui Platini "NU CORUPTIEI".

Maradona a primit o suspendare de 15 luni in perioada 1991-1992 pentru consum de cocaina. De partea cealalta, Platini a fost seful UEFA intre 2007 si 2015 cand a fost demis dupa ce a primit mita in incercarea de a organiza Cupa Mondiala din 2022 in Qatar.

The year is 1986. The sign on Maradona's shirt says "No drugs" , on Platini's "No to corruption" ???? pic.twitter.com/8VTJosPxZL