S-a rupt lantul de iubire! Despartirea momentului! Angelina Jolie de Romania s-a despartit de fiul lui Piturca: "Stare civila: singura!" Ce mesaj a transmis

Cristina Ich si Alex Piturca s-au despartit.

Cristina Ich si Alex Piturca s-au despartit la doar o luna dupa cei doi au facut un copil. Angelina Jolie de Romania a facut anuntul public prin intermediul unei postari pe retelele de socializare. Cei doi au mai trecut printr-o despartire in acest an, dar s-au impacat la scurta vreme. De aceasta data se pare ca cei doi s-au despartit definitiv.

"Noroc de Noah in viata mea. In rest, nimic bun. Aplauze. Circul ieftin s-a terminat! Oricum avea final. Stare civila: singura! Si sper asa sa raman. Nu e o gluma, am tras mult. O sa fiu ok, dar cand nu ai cu cine, nu ai! Asa ca, fetelor, cand porniti la drum sa va asigurati ca persoana de langa voi este ceea ce trebuie", sunt mesajele postate de Cristina Ich pe retelele de socializare.