Fostul selecționer a mărturisit că nu este sigur dacă băiatul său și Cristina Ich s-au despărțit, așa cum a anunțat vedeta la finalul anului 2022.

"El, o spun acum, sper să nu mă audă. El e adulat de femei. Adică ce aud... și ce s-a întâmplat... și ce aud, că pe unde merge, ăsta e adevărul (leșină toate). Așa aud, așa imi spun nepotul, ginerele. Unde merge, toate femeile sunt grămadă pe el. Săracul de el, da... ce au găsit la el? Ăsta e adevărul.

El a fost un tip modest și de fiecare dată când deschid un subiect să vorbesc despre o femeie, nu discută. Multe le aflam și din presă (n.r. - despre despărțiri, împăcări). Îl sunam să vorbim, dar în general femeile cu care a fost el, nu erau pe placul meu. Eu voiam altceva pentru el. Eu nu mi-am dorit pentru el vedete. El a vrut numai vedete. Să fii bărbat, implică anumite responsabilități. El e tot libertin.

(n.r. - despre legătura cu Cristina Ich) Poate fi în continuare, pentru că nu îi văd despărțindu-se. E greu, de dificil, pentru că ei se iubesc în continuare. Cel mai imporant moment în viața lui Alex, acestea este, cu Cristina, având un copil", a declarat Victor Pițurcă, în cadrul podacstului "Ameritat cu Nasrin".

Cristina Ich este unul dintre cele mai apreciate modele din România, frumusețea ei fiind de-a dreptul răpitoare. Nu de puține ori, aceasta a fost comparată cu Angelina Jolie. Modelul s-a aflat într-o relație tumultoasă, după cum a recunoscut chiar ea, cu fiul lui Victor Pițurcă, Alex Pițurcă, iar împreună au un băiețel, Noah, născut în octombrie 2019.

Christina Ich, despre legătura cu Alex Pițurcă

Influencerul a dezvăluit că a trecut prin momente grele în relația cu fiul fostului selecționer. Christina Ich a dat de înțeles că viața cu Alex Pițurcă nu a fost ușoară, mai ales din cauza altor femei care îl căutau pe fostul atacant de la Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Craiova.

"Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat!

Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea! Mă întrețineam singură și nu-mi lipsește nimic. Omul nu m-a găsit în gunoi. Nu stau în relații unde sunt chinuită, eu stau undeva că-mi doresc să stau", a mai spus Christina Ich.