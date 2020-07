S-a lasat de curse si acum e actrita pentru adulti! A ajuns la castiguri ENORME in fiecare zi! Cat poate sa castige si cum arata acum

Facea foamea pe circuit. Femeia s-a reprofilat si a ajuns la castiguri uriase!

Renee Gracie (25 de ani) a renuntat la curse si s-a facut actrita in productii pentru adulti. Australianca a fost prima femeie din tara ei care a concurat in circuitul V8, dar a renuntat la aventura in viteza pentru o cariera complet diferita.



Tanara s-a apucat de filme pentru adulti si a ajuns la castiguri uriase! Castiga 12 000 de euro zilnic cu pozele si filmele pe care le realizeaza! Reneee are 7000 de 'sponsori' pe un site online. Fiecare dintre ei plateste 8 euro pentru a o vedea!

Intr-un interviu realizat de Daily Telegraph, Gracie a spus ca decizia de a trece in industria filmelor pentru adulti 'a fost cea mai buna pe care a luat-o vreodata. M-a pus intr-o pozitie financiara pe care n-as fi visat vreodata sa o ating. Ma simt bine cu mine insami, nu-mi pasa ce se spune!"