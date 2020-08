S-a impacat cu Angelina Jolie?! Brad Pitt a SOCAT pe toata lumea cu noua lui cucerire! Arata exact ca fosta sotie!

Brad Pitt a atras toate privirile atunci cand s-a afisat cu noua sa iubita.

Actorul in varsta de 56 de ani formeaza un cuplu cu fotomodelul german Nicole Poturalski, care este cu 29 de ani mai tanara.

Frumoasa bruneta este copia fidela a fostei sotii a lui Brad Pitt, Angelina Jolie, modelul avand ochi mari si buze pline.

Cei doi au fost vazuti pe aeroportul Le Castellet din Franta, unde au calatorit impreuna. Ei vor locui in proprietatea de 67 de milioane de dolari cumparata de Brad Pitt si Angelina Jolie in 2011, care are 35 de camere.

Actorul si noua sa iubita s-au purtat pe aeroport ca doi tineri indragostiti. S-au sarutat, iar Brad Pitt a fost foarte atent la ea.

Potrivit jurnalistilor de la Daily Mail, Nicole nu este doar foarte frumoasa, ci si inteligenta. Ea a calatorit mult gratie job-ului de model, iar asta a ajutat-o sa invete 5 limbi straine.

Imagini cu cei doi gasiti in galeria foto de mai jos.