S-a dus in pijamale in fata Casei Albe! Cea mai cunoscuta actrita din filmele pentru adulti l-a luat la misto pe Donald Trump

Mia Khalifa, fost actrita din filmele pentru adulti, l-a luat la misto pe Donald Trump dupa ce acesta a pierdut alegerile prezidentiale din SUA.

Mia Khalifa a facut o adevarata campanie pe pagina ei de Instagram, unde este urmarita de 22 de milioane de persoane, si a indemnat pe toata lumea sa mearga la vot.

Fosta vedeta a filmelor pentru adulti nu era o admiratoare a lui Donald Trump si a sarbatorit esecul acestuia.

Mia Khalifa s-a dus in pijamale in fata Casel Albe cu o cana in mana si a intrebat la camera de filmat: "Crezi ca are zahar?"

Ea a tinut sa ii laude pe locuitorii orasului Washington DC pentru ca au votat in proportie de 93% democrat.

"93% pentru Biden in DC, frate! Atat de mandra de orasul meu!", a spus Mia Khalifa.