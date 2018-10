Reactia sotiei unui jucator faimos cand afla ca fost inselata de 50 de ori! Totul s-a petrecut IN DIRECT la TV! VIDEO

Sotia unui fost baschetbalist din NBA a aflat in timpul unui interviu la TV ca sotul ei o inseala.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Jason Maxiell, fost jucator la Detroit Pistons, are mari probleme in viata personala. Sotia sa a fost nevoita sa afle in direct la TV de cate ori a inselat-o, iar numarul nu este deloc mic. Cei doi au mers la emisiuena Fix My Life, acolo unde Jason i-a marturisit sotiei sale ca a inselat-o de 50 de ori si a fost in total cu 341 de femei in viata sa.

Jason si sotia sa sunt impreuna de 17 ani si sunt casatoriti de 9 ani. Femeia si-a catalogat sotul drept "dezgustator" si l-a pus sa jure ca isi va indrepta comportamentul si va deveni un model pentru fiul lor, Jason Maxiell Jr. Initial, ea s-a ridicat in timpul interviului si a plecat in lacrimi din platou.