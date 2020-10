Reactia lui Mario Fresh dupa ce Velea i-a RUPT contractul cu Golden Boy! Artistul da cartile pe fata: "Povestea suna diferit, ar mai fi fost lucruri de adaugat!"

Alex Velea a postat, astazi, un videoclip explicit pe Youtube in care vorbeste despre plecarea lui Mario Fresh si Lino Golden de la casa de productie Golden Boy Society.

Velea a incercat sa faca lumina in scandalul cu Mario si Lino si a explicat motivele care au dus la separarea dintre ei.

VEZI AICI declaratiile lui Alex Velea!

Mario Fresh a reactionat rapid prin intermediul unei postari pe Instagram si spune ca, desi povestea spusa de Alex Velea nu este completa, alege sa nu mai alimenteze si mai mult scandalul:

"Am fost un GoldenBoy de la bun inceput si asa o sa raman, indiferent de drumul pe care mă va conduce viata.

Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios si foaaaarte lung, iar atunci cand am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost cate ceva de adaugat sau de schimbat in vlogul pe care l-a facut, dar e ok si asa... povestea suna diferit de la fiecare om implicat in treaba asta... Apreciez faptul ca a fost cerebral si incheie acest capitol asa frumos.Nu vreau sa merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunostinta si multumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIATA! #13", a fost mesajul lui Mario Fresh, care a strans peste 17.000 de aprecieri pe Instagram in cateva ore.