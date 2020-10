Alex Velea, reactie dura dupa separarea de Lino Golden si Mario Fresh! A rupt CONTRACTUL in fata camerei: "El te injura de morti, tu il faceai gunoi, e josnic! Esti gata sa lingi unde ai scuipat"

Alex Velea a raspuns oficial intrebarilor dupa ce Lino Golden si Mario Fresh au plecat din Golden Boy Society.

Alex Velea a venit cu un raspuns amplu dupa ce Lino Golden si Mario Fresh s-au despartit de Golden Boy Society.

Artistul a oferit o replica prin intermediul unui video postat pe canalul sau de Youtube, prin care a vrut sa raspunda tuturor intrebarilor care au aparut in ultimele saptamani:

"In ultima perioada, in mediul online au aparut foarte multe intrebari despre relatia mea cu Lino si Mario, despre plecarea lor din Golden Boy Society si despre cea mai sincera si frumoasa prietenie dintre Lino si Aby.

Un raspuns concret nu a dat nimeni pana acum, doar intepaturi pe Instagram si de aceea fac acest video pentru a clarifica situatia asta deloc placuta. Vreau sa spun adevarul, nu vreau sa aduc prea multe acuzatii pentru ca nu este placut sa dau in oameni pe care i-am iubit si pe care i-am considerat familia mea.

Povestea celor doi suna cam asa, in momentul in care ne-am hotarat sa ii luam in casa noastra, unde au crescut timp de 4 ani, lumea se intreba ce e in capul nostru pentru ca in aceasta industrie lumea renunta foarte usor la tine. Eu si Antonia nu am tinut cont de sansele aproape inexistente care li s-au acordat, am vazut in ei talent, ambitie si ne-am dorit ca acesti copii sa reuseasca. Le-am oferit exact ceea ce imi doream pentru mine in copilarie, sprijinul cuiva care sa ma ajute si sa ma ghideze in aceasta industrie.

Dupa mai multe incercati si esecuri, intr-un final baietii au reusit si cu totii ne-am bucurat. Atunci toata lumea a inteles exact de ce am avuta atata incredere in acesti copii. Am fost foarte fericit si inca sunt foarte fericit ca si-au vazut visul implinit, acela de a avea faima si succes. Doar ca faima si succesul au puterea de a-ti influenta caracterul. Si daca esti slab, o sa incepi sa crezi ca esti superior celor din jurul tau, practic nimeni nu te poate contrazice. Acest tip de atitudine a deranjat multa lume, iar eu am fost nevoit sa imi pun reputatia in joc pentru a rezolva aceste probleme cu artisti sau diverse persoane, probleme pe care ei le-au creat", a spus Alex Velea , intr-un video postat pe canalul personal de Youtube.

Alex Velea: "De azi, Lino si Mario nu mai au contract cu Golden Boy Society!"

Alex Velea a rupt in fata camerei contractul pe care il mai avea semnat cu Lino si Mario Fresh si spune ca nu mai este posibila nicio colaborare intre ei:

"De ce nu mai sunt Lino si Mario Fresh la Golden Boy Society, hai sa va povestesc!

Vazand aceasta transformare a lor, am sperat sa nu se intample ce s-a intamplat, dar ma asteptam la treaba asta. Una din probleme este ca ei si-au dorit sa ramanem doar noi 3 la Golden Boy Society, Lino, Mario si eu. Desi atunci cand ei au venit in formula erau si Rashid si John Baiat Bun, artisti care i-au sustinut si iubit. De la bun inceput, si Mario si Lino au stiut dorinta mea de a-i ajuta si pe altii, exact cum am facut si cu ei. Cand am facut Golden Boy Society mi-am dorit sa pot crea o familie in care sa ne sprijinim, sa ne ajutam si cand suntem pe val si cand cifrele scad. Insa Lino si Mario au uitat de aceste lucruri cand au inceput sa dea de faima, iar prin actiune lor au aratat ca nu-si mai doresc sa faca parte din Golden Boy Society.

Punctul culminant a fost atunci cand ei au incercat sa ma forteze sa fac parte din anumite proiecte de ale lor in care eu nu am crezut, puteam sa ma opun din punct de vedere contractual, dar nu am facut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama ca drumul nostru impreuna nu mai poate continua. Nu cred in dragostea facuta cu sila, desi repet, contractual ei inca au niste obligatii fata de mine. De azi inainte, nu mai au! Sunt liberi de contract, baieti sa fiti fericiti! Nu vreau sa va urasc, va iubesc. Daca ar fi sa mai fac inca o data treaba asta, as face-o la fel. Recunosc, sunt putin dezamagit, dar asta e viata. Multa Bafta!", a spus Velea.

Alex Velea: "Premiul pentru prietenia anului 2020 merge catre Abi si Lino!"

Velea a trimis un atac si catre Abi si Lino Golden, care desi in urma cu cateva luni se jigneau prin intermediul melodiilor, acum au devenit buni prieteni:

"Iar premiul pentru prietenia anului 2020 merge catre Abi si Lino. Cum puteti ma baieti sa va dati mari prieteni, cand acum cateva luni, tu, Abi il injurai de morti pe Lino, si tu, Lino il faceai pe Abi gunoi.

Dar stiu, de dragul cifrelor, tu, Lino esti gata sa lingi unde ai scuipat. Uiti ca acum cateva luni omul asta ar fi facut orice ca sa te distruga si acum pozezi in prietenul lui. Mi se pare josnic, nu imi imaginam ca poti sa te duci atat de jos, dar uite ca poti. E trist ca pentru niste cifre tu esti in stare sa iti calci pe demnitate si sa te asociezi cu unul care voia sa te distruga acum cateva luni. Cu tradarea asta, cu prietenia asta falsa, se incheie si prietenia noastra adevarata. Eu si Antonia te-am ajutat din suflet si ne-am dorit ca tu sa te dezvolti asa cum trebuie sa se dezvolte un artist. Iti urez tot binele din lume, asa cum am facut tot timpul, te-am vazut mereu ca pe copilul meu, ca pe fratele meu mai mic, dar nu ai idee cat de prost da sa lingi unde ai scuipat. De la Abi ma asteptam, dar la tine nu ma asteptam sa poti sa mergi atat de jos. Cam asta am avut de spus, imi doresc sa incetam cu tot hate-ul, cu jignirile si cu apropourile. I-am rugat si pe fratii mei de la Golden sa inceteze, pentru ca nu ne fac cinste aceste lucruri, nu ne place scandalul. Noi baietii de la Golden vom munci in continuare, ne vom concentra pe muzica", a incheiat Alex Velea.