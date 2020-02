PUSTIU din cauza coronavirusului! Zenga a iesit la poze in Milano! Cum arata centrul orasului

Coronavirusul face ravagii in Italia.

Temutul virus a facut deja 6 victime, iar peste 150 de persoane s-au imbolnavit in ultimele zile in Italia, epicentrul epidemiei din Europa. Celebrul antrenor Walter Zenga se afla la Milano, de unde a postat o fotografie socanta: Via Monte Napoleone, una dintre cele mai populare strazi din oras, dar si destinatia favorita a turistilor pentru shopping (in 2018 a fost desemnata ca fiind cea mai scumpa strada din Europa), este acum pustie intr-o zi de weekend, in jurul orei 17:30.

Oamenii se tem sa mai iasa din case, iar supermarketurile au rafturile goale, pentru ca toata lumea si-a facut provizii, pregatindu-se pentru ce e mai rau. Totusi, medicii atrag atentia si spun ca panica nu isi are sensul in acest moment si recomanda ca igiena sa fie facuta ca la carte pentru a se evita raspandirea coronavirusului.