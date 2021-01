PRIZONIER in paradisul filmelor. Asta e PREMIUL dupa care FUGE toata lumea. Trebuie doar sa STAI si sa te UITI!

In conditii de distantare sociala, organizatorii Festivalului de Film de la Goteborg au venit cu o idee originala.

Cum aglomeratia si petrecerile cu care era obisnuit evenimentul sunt imposibil de realizat acum, suedezii s-au adaptat si au creat conceptul de "cinema izolat". Astfel, festivalul programat in perioada 29 ianuarie - 8 februarie acorda un premiu neobisnuit unui cinefil norocos care se va inscrie pana la 17 ianuarie la tragerea la sorti.

Castigatorul va fi trimis timp de o saptamana pe insula stancoasa Hammeskar din apropierea capitalei Goteborg, unde va putea urmari pana la 60 de productii cinematografice. Izolarea va fi completa, in sensul ca respectiva persoana nu va avea acces la telefon sau la internet si va trebui sa-si gateasca singura mancarea pusa la dispozitie. De asemenea, pentru a impartasi experienta fanilor din intreaga lume, va trebui sa faca un videoblog.

De mentionat faptul ca respectiva insula nu este una foarte mare, iar pe teritoriul ei se afla o singura cladire de locuit, dar si un far urias, numit Pater Noster. Pana in prezent au fost inregistrate aproximativ 3.000 de cereri, castigatorul tragerii la sorti urmand sa fie "inchis" in lumea filmelor in perioada 30 ianuarie - 6 februarie.

Tweet Suedia filme Goteborg Citeste si: