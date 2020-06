Prima femeie pilot de curse din Australia s-a reprofilat! A intrat in industria filmelor pentru adulti si castiga 14 mii de lire pe saptamana

Renee Garcie a renuntat la curse pentru o cariera in industria filmelor pentru adulti.

Fata a fost prima femeie pilot din Australia care participa la Supercars, insa nu regreta decizia luata de a se reprofila. Acum posteaza poze indecente pe un site pentru adulti si castiga 14 000 de lire sterline pe saptamana.

"Ma pune intr-o pozitie financiara la care nu puteam visa si ma bucur de asta. Nu ma deranjeaza sa fiu numita in alte feluri. Castig foarte multi bani si sunt confortabila cu locul in care ma aflu.

Va vine sa credeti sau nu, tatal meu stie despre asta si ma sprijina. Cred ca as putea spune ca este mandru datorita pozitiei financiare in care ma aflu", a declarat fata conform The Sun.