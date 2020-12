Oare ce-o fi asta? Au descoperit o GRENADA, dar au crezut ca e o JUCARIE. Cand au ajuns acasa le-a suras NOROCUL!

O mama si fiica sa de 8 ani au fost la un pas de o tragedie, scapand insa in mod miraculos doar cu o sperietura imensa.

Plimbandu-se pe plaja din orasul britanic Deal, cele doua au fost surprinse sa gaseasca undeva in nisip un obiect misterios, care s-a dovedit a fi o grenada din Al Doilea Razboi Mondial. Fara sa realizeze ce este cu adevarat, Jodie Craws (38 de ani) si Isabella s-au intors acasa cu respectiva ciudatenie despre care au crezut initial ca e un os sau o fosila animala.

Au urmat fotografii postate pe retelele de socializare pentru a afla si parerea altora, in urma carora Jodie si Isabella nu s-au lamurit deloc, din contra. "Seamana cu voma unei balene. Daca arunci apa fierbinte pe ea, va iesi un fum alb", a fost unul dintre raspunsuri.

Tot incercand sa se joace cu obiectul gasit si sa desluseasca misterul, fetita a reusit sa declanseze grenada chiar in mainile sale. Au urmat clipele de panica, in care mama Isabellei a luat armamentul si a alergat cat a putut de repede in bucatarie, aruncandu-l in chiuveta, efectul fiind unul devastator pentru locuinta, dupa cum se poate vedea. "Primul meu gand a fost sa-mi salvez fiica, casa, pisicile si cainii", a declarat ulterior Jodie, dandu-si seama prin ce cumpana a trecut.

Tweet grenada noroc Citeste si: