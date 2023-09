Motivul bizar pentru care Pochettino și-a umplut biroul cu lămâi

Mauricio Pochettino a dezvăluit de ce și-a decorat biroul cu lămâi.

"Eu cred că lămâile absorb energia negativă dintr-un spațiu"

"Eu cred că lămâile absorb energia negativă dintr-un spațiu și lasă loc pentru lucruri pozitive. Efectul lămâilor s-a făcut simțit după un an și jumătate sau doi ani la Tottenham. Le trebuie mai mult timp, nu e vorba de magie, cât despre faptul că eu cred în efectul lor. Trebuie să le dau timp. Fiecare dintre noi crede în ceva.

Ca sa ai parte de o energie pozitivă în activitatea ta, trebuie să apelezi la toate lucrurile în care crezi și care te fac să scapi de presiune. Am în biroul meu lămâi verzi, galbene, de toate culorile. Din Italia, din Spania. Nu o să mint, am o cutie mare cu lămâi. Mereu am crezut că cele de culoare galbenă au efect mai puternic decât cele verzi, dar acum am pus de toate culorile. Dacă găsesc de culoare albastră, culoarea lui Chelsea, pun și din acelea", a declarat antrenorul argentinian în timpul unei conferințe de presă.

Acesta are nevoie de tot ajutorul posibil, pentru că Chelsea are un start foarte slab de sezon, ocupând poziția a 14-a în Premier League, cu 5 puncte acumulate în 5 meciuri jucate (Luton 3-0, Bournemouth 0-0, Liverpool 1-1, West Ham 1-3, Nottingham Forest 0-1 / golaveraj 5-5), deși au cheltuit o sumă colosală pe transferuri în această vară. În această etapă, londonezii întâlnesc pe Aston Villa (24 septembrie / acasă). Chelsea a mai învins pe AFC Wimbledon (2-1) în Cupa Ligii.

Jucător emblematic la Espanyol și antrenor important la Tottenham

Mauricio Pochettino (51 de ani) este născut la Murphy (Argentina) și a evoluat ca fundaș central pentru Newell's Old Boys (1989-1994), Espanyol (1994-2001, 2004-2006), PSG (2001-2003) și Bordeaux (2003-2004). Are 20 de selecții și 2 goluri pentru "La Albiceleste", cu care a participat la Copa America 1999 și CM 2002. În palmaresul de jucător are două titluri de campion în Argentina (1991, 10992) și o finală de Copa Libertadores (1992), două trofee Copa del Rey (1999-2000, 2005-2006), Cupa Intertoto (2001) și o finală de Coupe de France (2002-2003).

Ca antrenor le-a pregătit pe Espanyol (2009-2012), Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019), PSG (2021-2022) și Chelsea (2023-prezent). În palmaresul de antrenor se găsesc o finală de EFL Cup (2014-2015) și una de Champions League (2018-2019), un titlul de campion în Ligue 1 (2021-2022), Coupe de France (2020-2021) și Trophee des Champions (2020).

Foto - Getty Images