O moldoveanca SEXY a dat asaltul la Capitoliu. Cine e tanara din Balti care s-a luptat pentru Donald Trump. Mama sa a fost si ea pe "FRONT"

Kristina Malimon, una dintre persoanele retinute in urma asaltului de la Capitoliu, are origini moldovenesti.

Presa internationala a remarcat numele Kristinei printre numeroasele retineri facute de fortele de ordine, mai ales in conditiile in care aceasta arata si foarte bine, avand calitati mai degraba de fotomodel decat de luptatoare impotriva fortelor de ordine.

In varsta de 28 de ani, Kristina Malimon e nascuta in Republica Moldova, la Balti, insa e stabilita de mult timp in Staele Unite, avand si un rol activ in politica, mai precis in organizatia de tineret a republicanilor din Oregon.

Dupa cum se poate vedea pe contul ei de Instagram, Kristina a avut mai multe postari in ultimele luni prin care a deplans pierderea alegerilor de catre Donald Trump, incurajand in acelasi timp actiunile de revolta. Interesant e si faptul ca moldoveanca a ajuns in arestul politiei impreuna cu mama sa, Eugenia (54 de ani) care si-a insotit fiica la miscarea de protest de la Capitoliu.

Tweet Capitoliu moldoveanca Citeste si: