O mamica a socat pe toata lumea cu noul ei job! Lucreaza 3 ore pe zi de luni pana vineri si castiga MII DE EURO pe luna

O tanara mama de 31 de ani a fost motivata de un filmulet online sa isi gaseasca o noua 'slujba'.

Tiffany Butler are 31 de ani si locuieste in Texas, SUA. Mama a doi copii, Tiffany ramasese fara slujba si urmarind un videoclip pe Youtube i-a venit o idee. Femeia a vazut o alta tanara care isi castiga banii din vanzarea lucrurilor pe care le gasea in gunoaie.

Inspirata de aceasta idee, Tiffany a inceput sa caute cate 3 ori pe zi in resturile de la diferite magazine si acum castiga peste 2000 de euro pe luna.

Printre lucrurile pe care le-a gasit si le-a valorificat se afla o bluza Michael Kors de peste 70 de euro, un robot de bucatarie de aproximativ 350 de euro si un blender de aproximativ 130 de euro.

"La inceput tentatia este sa iei orice. Dar am ajuns la punctul in care toata casa mea si garajul erau pline de lucruri.

Acum iau doar lucruri pe care stiu ca le voi folosi sau de pe urma carora sunt convinsa ca voi face profit", a spus Tiffany, potrivit Daily Star.

Femeia a descris si videoclipul care a motivat-o sa faca acest lucru: "Am vazut doua fete care cautau in resturile de la magazinele universale. Nu credeam ca pot sa gaseasca ceva bun, dar apoi am vazut ca deschideau cutii cu machiaj de inalta calitate", si-a amintit Tiffany.

La ceva timp distanta dupa ce a vazut videoclipul, Tiffany a trecut printr-o experienta similara.

"M-am dus intr-o seara si am simtit ca nu este in regula ce fac, chiar daca nu este ilegal sa cauti in gunoaie in Texas.

Daniel, iubitul meu, a fost uimit cand a vazut ca am gasit lucruri in valoare de peste 500 de euro. A fost mai scoat decat mine. De atunci am inceput sa verific fiecare tomberon disponibil de la marile magazine", a marturisit Tiffany.

Femeia vinde produsele exclusiv online, cu ajutorul site-urilor de specialitate, cum ar fi eBay.

Tiffany lucreaza aproximativ 3 ore pe zi, de luni pana vineri:

"Munca in weekend este strict interzisa. In weekend petrec timp cu familia si nu scotocesc in cosuri.

Copiilor mei le place ce fac, de cateva ori au venit cu mine si au stat in masina, ei nu au cautat alaturi de mine."

Tiffany este prezenta si pe retelele de socializare si are aproximativ 450.000 de urmaritori pe TikTok. Pe Instagram o urmaresc cateva mii de persoane.