O cheama MARICA si tine in joc de glezne barbatii din Italia. Un sex-simbol al fotbalului a pus ochii pe fosta sotie a lui Eros Ramazzotti

Actrita si model, Marica Pellegrinelli (32 de ani) s-a despartit in 2019 de celebrul cantaret, astfel ca in prezent nu duce lipsa de petitori.

Probabil ca frumoasa bruneta e cea mai dorita femeie a momentului in Italia, asta dupa ce casnicia sa cu Eros Ramazzotti a esuat anul trecut, in ciuda faptului ca in joc erau si doi copii. Ulterior, e a fost cuplata pentru putin timp cu afaceristul Charley Vezza, dupa care presa tabloida din Cizma a vorbit despre un flirt cu modelul Paul Ferrari. Mai mult, s-a zvonit chiar ca Eros Ramazzotti ar incerca sa se impace cu Marica, informatii care n-au avut insa o sustinere reala.

Acum, intre atatia pretenedenti, s-a mai infiltrat unul, un fost fotbalist recunoscut ca un playboy al sportului-rege. Este vorba despre Marco Borriello (38 de ani), trecut in perioada de glorie pe la AC Milan, Roma si Juventus. Marica si Marco au fost fotografiati impreuna in centrul orasului Milano, savurand o inghetata, dar apropierea dintre ei e una evidenta, ceea ce lipseste fiind doar o confirmare oficiala a acestei legaturi amoroase.