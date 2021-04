"Nimeni nu ma crede cand spun ce varsta am!" Femeia care sfideaza trecerea timpului! Cati ani are 

Renae Olvia este blogger renumit in mediul online si a uimit pe toti cu varsta sa.

Femeia este mama a doi copii, de sase, respectiv doi ani si este blogger de fashion, iar de curand, a socat atunci cand a dezvaluit ce varsta are. Renae traieste in New York alaturi de familia sa, iar pe Instagram are peste 50 000 de urmaritori.

In ultima postare, femeia a dezvaluit ca are 50 de ani, insa nimeni nu o crede atunci cand isi spune varsta deoarece arata foarte bine si are un corp de invidiat, in ciuda faptului ca a nascut doi copii.

"Oamenii sunt surprinsi cand le spun ce varsta am. Moda si stilul ma ajuta cu asta. Daca ai incredere in tine, te ajuta. Antrenamentele si o alimentatie sanatoasa sunt importante, mai ales acum ca am implinit 50 de ani", a spus Renae pentru Daily Star.