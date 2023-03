Publicațiile din Franța susține că Nasser Al-Khelaifi (49 ani), președintele lui PSG, ar dori să-l vândă pe Neymar (31 ani) în această vară. Doar că superstarul brazilian are alte planuri și dorește să-și ducă angajamentul până la final, respectiv până în iunie 2027.

Indisponibil până la finalul sezonului, din cauza operației la ligamente pe care a suferit-o, Neymar are la dispoziție mai mult timp liber. Activ pe rețelele de social media, unde a adunat 206 milioane de urmăritori pe Instagram, fotbalistului i-a atras atenția Adriana Paul, căreia i-a dat și follow.

Adriana Paul, pe aceeași scenă cu Messi și Mbappe

Adriana Paul lucreză la Qatar Airways ca stewardesă și a avut șansa de a fi pe aceeași scenă cu Lionel Messi (35 ani) și Kylian Mbappe (23 ani), la festivitatea de premiere a Campionatului Mondial din Qatar. Mai mult, frumoasa brunetă a fost imortalizată cu trofeul superstarului argentinian, acela de cel mai bun jucător al turneului.

Adriana Paul a fost mândră de această realizare și a ținut să împărtășească emoția pe care a trăit-o în ultimul meci al turneului final. Focoasa brunetă are și un regret, că nu a putut face o fotografie cu Lionel Messi, chiar dacă păstrează în suflet momentul când i-a înmânat distincția argentinianului.

„A fost un moment de nedescris. Am împărțit scena cu cei mai importanți oameni ai momentului din fotbal. A fost un moment incredibil. Nu pot să descriu emoțiile în cuvinte. Am încercat să fiu cât mai profesionistă. M-am privit ochi în ochi cu Messi și Mbappe când le-au dat premiile. Ne-am uitat unii la alții și înainte să intrăm pe teren. Erau focusați la meci, evident. Emoții mari și pentru noi, dar și pentru ei. A fost o tensiune foarte mare. Dacă ar fi trebuit să aleg să fac o poză cu Messi sau cu Mbappe, l-aș fi ales pe primul. Își merită respectul. A fost un moment unic să fiu cot la cot cu el pe aceeași scenă

Am fost selectată dintre 15.000 de candidați ai companiei noastre. Am fost norocoasă să fiu aleasă. Consider, însă, că în ultimii cinci ani mi-am arătat meritul. Sunt cinci ani frumoși de când lucrez aici, sunt foarte mândră. Am descoperit cele mai frumoase locuri datorită job-ului pe care-l am. Eu sunt fata de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede. Am plecat din România acum opt ani, am locuit trei ani în Londra și, pe urmă, am venit în Qatar în 2017”, a declarat Adriana Paul pentru PlaySport.

Adriana Paul, mulțumiri pentru români

Stewardesa a vorbit a dat detalii și despre mult râvnitul trofeu, pe care l-a simțit destul de greu. Mai mult, Adriana Paul a mărturisit că a susținut Franța în marea finală, pentru că este țara în care locuiește familia sa.

„Trofeul e foarte greu, are vreo șase kilograme și l-am ținut în mână cam jumătate de oră. Am avut șansa să fac poze cu ei, Messi sau Mbappe, dar, din partea companiei, nu avem voie să folosim telefoane când purtăm uniforma, astfel că ne-am abținut. Ca și spectator, am putut fi eu însămi. Am fost la trei meciuri și am putut să-mi susțin echipa favorită, Franța, pentru că familia locuiește acolo, dar și pe Argentina.

Doar părinții știau că voi fi acolo. Însă, am fost plăcut surprinsă că România a reacționat. Nu știu cum au descoperit. Sunt foarte mândră să reprezint România. A sunat telefonul încontinuu: prieteni din copilărie, din liceu, multă lume m-a sunat și m-a felicitat. Nu am realizat că e un moment așa de mare, am aflat cu o săptămână înainte de finală că voi fi selectată. Am fost luată prin surprindere. Vreau să mulțumesc tuturor românilor pentru susținere și încurajări”, a mai spus Adriana Paul.