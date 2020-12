N-au mai tinut cont de nimic! Au devenit virale dupa ce au renuntat la haine si au intrat intr-o fantana arteziana in plina iarna! Cum au reactionat politistii

Autoritatile din orasul spaniol Sevilla s-au confruntat cu o incalcare a ordinii publice la care politistilor le-a fost dificil sa reactioneze la timp.

Materialul filmat a devenit viral, cu atat mai mult cu cat ne aflam in luna decembrie, iar baile in piscina ori in alte locatii sunt o raritate in aceasta perioada a anului. Nu si pentru doua tinere din Sevilla, care au intrat in lenjerie intima intr-o fantana arteziana dintr-o cunoscuta piata, Plaza de la Encarnación.

Inregistrate de un apropiat, fetele s-au balacit putin in apa rece, intr-o atmosfera exuberanta, dupa care au iesit infrigurate din respectiva fantana. Alti martori sau forte de ordine era aproape imposibil sa fie prin preajma, in conditiile in care evenimentul s-a produs in toiul noptii, mai exact spre dimineata, dupa ora 04.00.

Totusi, politia locala din Sevilla s-a autosesizat vazand imaginile pe retelele sociale si e in cautarea celor doua aventuriere. Daca vor fi identificate, acestea vor fi sanctionate pentru comportament imoral in spatii publice, dar si pentru incalcarea normelor de protectie anti-Covid.

