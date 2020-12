MINUNATIE e putin spus! Casa de VIS in care se lafaie una dintre vedetele planetei. S-a facut si un film acolo

Una dintre cele mai in voga artiste ale momentului si-a cumparat recent o proprietate ultra-moderna, celebra si in lumea filmului.

Cei care au urmarit productia Iron Man 3, cu Robert Downey Jr. in rol principal, au admirat probabil o locatie exclusivista unde au fost filmate cateva dintre cadre. Ei bine, respectiva locuinta apartine de putin timp cantaretei americane Alicia Keys (39 de ani).

Este vorba despre un conac de vis din San Diego (California), cu vedere la Oceanul Pacific, unde Alicia Keys s-a mutat cu sotul Swizz Beatz si cu cei doi copii ai cuplului si pentru care a platit 20 de milioane de dolari in urma cu cateva luni.

Superba vila a fost priectata in 2007 de o renumita firma de arhitectura, fiind considerata in prezent cea mai scumpa proprietate din San Diego. Dupa cum se poate vedea, facilitatile sunt uluitoare, pe masura banilor investiti. Construita pe doua etaje, suprafata totala e de 3.200 de metri patrati si e compusa din 4 dormitoare, 4 bai, 2 bucatarii, mai multe camere de zi, o biblioteca circulara, o sala de cinema, o piscina fabuloasa, in timp ce legatura dintre interior si exterior e facuta cu niste pereti de sticla impresionanti.