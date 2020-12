GALERIE FOTO | Un fost numar 8 ATP s-a casatorit cu Laura Little, Miss Carolina de Nord 2019 

Jack Sock s-a casatorit cu Miss Carolina de Nord 2019, Laura Little.

Desi ocupa locul 253 in clasamentul ATP, tenismenul american Jack Sock are motive mari de bucurie dupa ce s-a casatorit cu fotomodelul Laura Little.

La 28 de ani, Jack Sock a facut nunta in fata a 150 de invitati, in Carolina de Sud, dar din cauza pandemiei de coronavirus a fost nevoit sa petreaca una dintre cele mai importante zile ale vietii sale fara doi dintre cei mai buni prieteni ai sai, Nick Kyrgios si Mike Bryan, noteaza tennis.com.

Cu toate acestea, la nunta au putut participa cativa dintre colegii sai din lumea tenisului, mai precis John Isner, Nick Monroe si Neal Skupski.

Laura Little (24 de ani) este fotomodel si dansatoare profesionista; in 2019, sotia lui Jack Sock a castigat premiul de "Miss Carolina de Nord". Pe Instagram, Laura Little Sock este urmarita de peste 104,000 de persoane.