SCENE INCREDIBILE in America! Un star din NBA s-a trezit cu un hot in camera de joaca a copiilor! Intrusul cauta, de fapt, casa lui Kylie Jenner

Jucatorul echipei San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, a trait clipe de necrezut chiar in locuinta sa din Los Angeles.

Jucatorul din NBA a povestit ca in urma cu 3 saptamani, a dat nas in nas cu un hot chiar in camera de joaca a copiilor. DeRozan l-a imobilizat pe intrus, a chemat politia, iar individul a fost arestat.

Pentru a se apara, barbatul a declarat ca a intrat din greseala in casa baschetbalistului si ca el voia sa intre, de fapt, in locuita super modelului Kylie Jenner, potrivit TMZ.

Infractorul a fost a fost acuzat de furt si a primit ordin de restrictie atat pentru casa lui DeMar DeRozan cat si pentre cea a lui Kylie Jenner.