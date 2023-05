Duelul dintre Rapid și CFR Cluj, 3-1, din runda a șasea a play-off-ului, a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri ale sezonului. De atmosferă superbă s-a bucurat și Mircea Pavel, cunoscut ca „Jepcar” de comunitatea sa de pe YouTube. Asta până când un reprezentat LPF s-a interzis să mai filmeze, chiar dacă avea acreditare foto din partea clubului Rapid.

LPF interzice filmatul pe stadion

„Cei de la LPF îmi interzic să filmez. Îmi spun că nu am voie să filmez pe stadionul Giulești, ceea ce fac de un sezon întreg. Mai mult de atât, ei spun că niciun youtuber nu are voie să filmeze meciul și să dea pe YouTube. Eu sunt acreditat de clubul Rapid, nu am venit aici pe japcă.

Ideea este următoarea, mi se spune că nu am voie să dau materialul filmat de mine, cu o cameră care nu este profi, pentru că fac bani. Cică ei plătesc milioane de euro și eu fac bani. Acum sunt pe stadionul Giulești, aștept să vină cineva cu forța, că nu am voie să filmez. Probabil că o să fiu scos de cineva de la pază, dar mie îmi convine, e un content foarte bun pentru mine.

E prima dată când aud asta, că nu am voie să dau materialul pe YouTube, deci nu la TV, că primesc cei de la LPF milioane de euro pentru drepturile de televiziune. Este incredibil așa ceva! Vreau să vadă toată lumea cum mi se interzice dreptul de a filma ca youtuber acreditat de clubul Rapid”, a relatat Mircea Pavel de pe stadionul Giulești.

În cele din urmă, după ce a fost escorat de la masa presei, youtuberului i-a fost interzis dreptul de a mai filma pe arena din Giulești.

Oficialii Rapidului, amendați pentru acest incident

A doua zi, Mircea Pavel a încercat să primească un răspuns oficial în legătură cu acest demers al LPF, așa că a sunat la departament de relații publice al instituției. Interlocutorul a ținut să rămână anonim, dar i-a specificat creatorului de conținut că, de acum încolo, niciun youtuber nu va mai putea filma la meciurile din campionatul României, ca apoi să publice materialul video pe internet.

„Lucrurile sunt destul de clare, drepturile TV audio-vizuale sunt deținute exclusiv de o companie. Ea, mai departe, dă drepturile către diverșii difuzori interesați. Dacă sunteți printre difuzorii care au cumpărat drepturile, puteți să faceți conținut video de la meciuri, dacă nu sunteți, normal că nu aveți dreptul acesta. E un drept achiziționat contra cost și e normal că se dorește să existe exclusivitate și siguranță. Asta înseamnă că dumneavoastră ați putea lua o parte, fără a plăti pentru asta.

Nu aveți dreptul să filmați niciun fel de conținut video. Există și niște reguli scrise la fiecare stadion, puteți să le studiați. Tot conținut acesta video făcut de fiecare-n parte produce pagube deținătorului de drepturi, care are exclusivitate. Ca spectactor, dumneavostră nu aveți voie să filmați”, a spus angajatul LPF.

LPF nu s-a rezumat doar la un avertisment. A amendat mai mulți oameni din cadrul clubului Rapid pentru acest incident, iar, în consecință, giuleștenii i-au retras acreditarea media lui Mircea Pavel.

„În urma acestui incident, mi s-a retras acreditarea media din partea clubului Rapid. Ba, mai mult, au fost și oameni 'grei' din cadrul clubului Rapid care au fost amendați din cauza mea, sau din cauza observatorului LPF, care a notat acest incident pe care l-a semnalat”, a mărturisit „Jepcar”.