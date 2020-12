Lovitura CRUNTA pentru unul dintre cei mai TARI actori din istorie. Fanii au luat FOC si promit RAZBUNARE!

Din cauza unui scandal din viata privata, actorului Johnny Depp i-a fost retras dreptul de a mai juca in filmul care l-a facut celebru.

Capitanul Jack Sparrow din filmul "Piratii din Caraibe" a devenit istorie. Mai precis, carismaticul actor Johnny Depp (57 de ani), cel care a interpretat rolul principal in primele 5 filme ale seriei (2006-2017), a fost pedepsit de producatorii de la Disney. Acestia au anuntat ca americanul a fost "blocat" pentru urmatoarele productii ca urmare a scandalului conjugal pe care Johnny Depp il are cu fosta sotie Amber Heard, actorul fiind acuzat de violenta domestica.

Acesta este al doilea rol major pe care Depp il pierde în scurt timp, cu câteva luni în urmă patind acelasi lucru cu personajul interpretat in "Fantastic Beasts and Where to Find Them".

Decizia ca Johnny Depp sa nu mai fie piratul din Caraibe i-a infuriat destul de tare pe numerosii fani ai acorului. Astfel, pe retelele de socializare, admiratorii lui Depp au sarit in apararea acestuia si au amenintat compania Disney cu boicotarea urmatorului film.