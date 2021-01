Locul MAGNIFIC in care a ales sa-si faca ultima FOTOGRAFIE a vietii! Greseala care i-a fost FATALA barbatului

Un accident tragic s-a produs intr-unul dintre cele mai atractive obiective turistice ale lumii, Cascada Victoria din Zimbabwe.

Roy Dikinya (40 de ani) e barbatul care si-a dorit o amintire de neuitat in compania apelor cazatoare, fara sa-si dea seama ca aceasta urma sa fie ultima sa fotografie in viata. Dupa ce partenera sa a facut poza cu pricina, africanul s-a apropiat prea mult de marginea stancii si a alunecat pe pamantul ud, prabusindu-se in gol de la o inaltime de peste 100 de metri.

Tragedia produsa chiar in prima zi a anului a avut loc intr-o zona a celebrei cascade in care nu exista bariere de protectie, Roy Dikinya platind cu viata tentativa temerara de a circula in slapi atat de aproape de prapastia ametitoare. Ceilalti turisti aflati in preajma au fost alarmati de strigatul disperat al femeii care il fotografiase pe Dikinya. Corpul acestuia a fost reperat dupa 24 de ore la o distanta de 5 kilometri de zona in care a cazut, insa cadavrul barbatului n-a fost inca ridicat, actiunea fiind considerata deocamdata de autoritati una prea periculoasa din cauza stancilor umede si alunecoase.