Locul de munca pe care NIMENI nu-l vrea. Marturia unei femei care a lucrat in INFERN. E greu de crezut cum arata fisa postului

O femeie din Statele Unite a asistat pe parcursul a 12 ani la nu mai putin de 300 de executii ale celor mai periculosi detinuti.

Probabil ca nimeni nu si-ar dori un asemenea job, in care sa fii nevoit sa asisti la moartea unor semeni condamnati la pedeapsa suprema. Michelle Lyons e numele femeii care a trecut printr-un asemenea calvar, mai intai ca jurnalist la un ziar din Texas, apoi ca purtator de cuvant al Departamentului de Justitie Penala.

Astfel, singura treaba a americancei era sa asiste la disparitia unora dintre cei mai cunoscuti infractori din SUA, criminali in serie si violatori care au fost condamnati la moarte. Daca la inceputul carierei sale n-avea nici o remuscare impotriva acestui tip de pedeapsa, Michelle Lyons si-a schimbat treptat optica, in special dupa ce a devenit mama.

In cele din urma, a renuntat la acest job de cosmar si a decis sa scoata o carte in care sa relateze o mare parte dintre cele peste 300 de executii la care a participat. Iesita pe piata in 2018, cartea "Death Row: The Final Minutes" a avut un succes enorm si e o lucrare de referinta pentru eforturile celor care militeaza pentru abolirea pedepsei cu moartea.

Book review - Death Row: The Final Minutes by Michelle Lyonshttps://t.co/YZPpoIMJ5S pic.twitter.com/Y6loEcl6Zp — Deborah A Stansil (@randommusings29) August 12, 2019

"Sa urmaresti ultimele momente din vita cuiva si modul in care sufletul isi paraseste corpul nu va fi niciodata o experienta de de viata normala. Dar statul Texas a executat criminali ata de des incat si-a perfectionat stilul", e una dintre declaratiile de impact pe care le-a facut Michelle in cartea sa.