Jaf ca in filme pe aeroport. Au furat 750kg de aur imbracati in politisti, apoi au disparut cu o ambulanta "fake"

Jaf istoric in Brazilia.

Mai mult hoti au reusit sa dea o lovitura uluitoare in Brazilia. Acestia au furat lingouri de aur in valoare de 40 de milioane de dolari, dupa ce s-au imbracat in politisti federali si au venit cu doua masini de politie.

Barbatii i-au fortat pe angajati sa incarce aurul in doua masini de politie cu care au disparut de la fata locului. Apoi, acestea au fost abandonate, iar aurul a fost urcat intr-o ambulanta falsa, hotii fugind si cu ajutorul unei masini de curierat.

Acestia au avut o alta echipa ce a mers acasa la unul dintre dispecerii de pe aeroport, tinandu-i ostatica familia pentru ca acesta sa colaboreze.

Aurul, care era destinat pentru Elvetia si Canada, este estimat la 40 de milioane de dolari, cantarind 750 de kilograme. Politistii au declarat ca nu au putut porni in urmarirea masinilor cu un elicopter din cauza traficului aerian intens din zona aeroportului.

Iata mai jos imagini din timpul jafului.

