Iubita unui jucator de la Napoli a RABUFNIT online: "Suporterii napoletani ma dezgusta, sunt rasisti!" Ce i-au facut. FOTO

Iubita lui Kevin Malcuit ii acuza pe fanii lui Napoli de rasism!

Ashley Rose, iubita lui Kevin Malcuit de la Napoli, a postat un mesaj in care ii acuza pe fanii echipei ca sunt rasisti cu ea. "De cand am venit, napoletanii au fost dezgustatori cu mine. Mi s-a spus ca au o reputatie ca rasisti si e adevarat", e mesajul postat de tanara pe retelele de social media.

"Mi-au spus ca sunt urata, ca avel parul la fel si ca suntem frati. Si ca trebuie sa intru la regim! Dar am fost avertizata, nu sunt alba si slaba, cu parul lung si drept. Sunt mare cu parul afro, sunt de culoare si am forme. Nu sunt femeia ideala pentru un fotbalist. Imi plac formele mele, imi place pielea mea, imi place parul meu si cand vad aceste comentarii sunt mai frumoase decat voi pentru ca am sufletul mai mare", e textul care a atras reactie imediat din partea clubului Napoli.

"Am citit rabufnirea iubitei lui Malcuit, cea care a primit insulte rasiste. Suntem in stare de soc. Napoletanii nu sunt rasisti. Dar cu siguranta exista prosti care sunt rasisti si ii condamnam ferm. Ne cerem scuze pentru ei, Ashley", a postat clubul pe contul oficial de Twitter.

Iubita lui Kevin Malcuit, fundas dreapta, 27 ani, adus vara trecuta de la Lille, este make-up stylist posteaza des imagini pe Instagram care atrag sute de comentarii.



