INCREDIBIL! Ce i s-a spus celui care conduce Mafia Ruseasca, atunci cand a vrut sa intre in Moldova

Rusul a avut o surpriza.

Boris Nayfeld este omul care conduce, de mai bine de 4 decenii, Mafia Ruseasca din SUA. Acesta a imigrat in State in anii '70, cand a pus bazele organizatiei mafiote alaturi de alti interlopi.

In varsta de 70 de ani, rusul a revenit in Europa anul trecut, dupa ce a stat in inchisoare in SUA mai multi ani. Acesta a calatorit la Chisinau, insa i-a fost interzis accesul in tara de catre cei de la vama.

Barbatul a fost intrebat de ce a venit in Chisinau, raspunzand "ca sa beau niste vin", insa vamesii i-au spus ca nu are voie sa intre in tara si ca trebuie sa ramane in zona neutra din aeroport.

Presa din Moldova scrie ca acesta a petrecut noaptea pe aeroport, iar dimineata a luat un avion spre Moscova, alaturi de cei doi barbati cu care calatorea.