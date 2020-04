INCONSTIENTA TOTALA! 200 de oameni au participat la inmormantarea unui taur in India, in plina pandemie de coronavirus. Ce a urmat e ireal 

Politia din India a declarat ca investigheaza inmormantarea unui taur, venerat de localnicii unui sat din sudul tarii. Conform ojogo.pt, aproximativ 200 de persoane au participat la inmormantarea taurului, sfidand regulile de izolare in combaterea pandemiei de Covid-19.

Taurul Mooli era celebru intr-un sat din districtul Madurai, aflat in sudul statului Tamil Nadu. Animalul apartinea unui templu si era prezent mereu la festivalurile numite 'jallikattu', acolo unde tinerii incercau sa imblanzeasca tauri.

Duminica, taurul a murit de batranete, iar funeraliile sale au strans o multime de oameni, locuitori ai satului indurerati, in ciuda faptului ca in India, adunarile sunt restranse la 5 persoane.

"Initial, la inmormantare au participat doar 30-50 de persoane, insa ulterior s-au adunat pana la 200 de oameni, pentru a-l onora", scrie agentia de stiri AFP T.G Vinay.

1000s participate in funeral for a Jallikattu Bull Mooli at Muduvarpatti amidst #Lockdown.????????‍♂️????????‍♂️

Shocked officials claim that they were not aware and will take action against the organisers.#KyaLockdown!? pic.twitter.com/wdl1AhKd9z