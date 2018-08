Imagini IREALE pe litoralul Marii Negre! Turistii s-au trezit cu doi elefanti in apa, langa ei

Toata lumea a scos telefonul sa le faca poza.

Doi elefanti au oferit momente de senzatie pe litoralul Marii Negre, in zona peninsulei Crimeea. Acestia fac parte dintr-un circ ce calatoreste in Estul Europei, si au fost dusi de ingrijitori la plaja pentru a se racori in apa marii.

Animalele au starnit insa agitatie in toata statiunea, sute de turisti venind sa vada cum se balacesc in apa cele doua animale uriase, majoritatea dintre ei nevazand pana acum elefanti decat la televizor.

Cei doi elefanti s-au jucat in apa timp de aproape jumatate de ora, dupa care au mers in coloana inapoi la circ, prin mijlocul statiunii, majoritatea turistilor scotand telefonul sa isi faca poze cu ei, atat pe drum cat si in apa.